Argentina, il soccorso dei turisti bloccati dalla nevicata: auto sepolte

Provincia di Catamarca (Argentina), 30 lug. (askanews) - Se una parte del Pianeta soffoca dal caldo e brucia per gli incendi, dall'altro emisfero arrivano immagini di uno scenario molto diverso.

La Gendarmeria Nazionale argentina ha condiviso un video del salvataggio di un gruppo di turisti bloccati da forti nevicate a più di 4.500 metri nella provincia andina di Catamarca.

Secondo le autorità le squadre d'emergenza hanno dovuto usare macchinari pesanti per liberare la strada dalla neve e tirare fuori i veicoli sepolti sotto la coltre bianca. All'operazione hanno preso parte vigili del fuoco, polizia e personale della Protezione Civile.