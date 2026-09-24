ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2026

Argentero: Doc va dritto per la sua strada e denuncia tagli alla Sanità

Roma, 24 set. (askanews) - Una delle serie di maggiore successo degli ultimi anni, "Doc - Nelle Tue mani" torna con la quarta stagione su Rai 1 e Rai Play da giovedì 1 ottobre, diretta da Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda. Protagonisti dei 16 nuovi episodi sono, naturalmente, Luca Argentero e Matilde Gioli. Lui, il dottor Andrea Fanti, rientra nel reparto lasciato nelle mani della dottoressa interpretata da Gioli, che nel frattempo è stata nominata Primario di Medicina Interna. Il reparto però ha subito dei tagli, c'è meno tempo da dedicare ai malati, servono più medici, più infermieri e più letti. Lui non riesce ad accettare che le cose siano cambiate e, alla sua maniera, cerca soluzioni. "Doc rimane quello che è, continua a non bussare, continua ad andare dritto per la sua strada. - ha affermato Argentero - Infatti è un po' arrivato, è un po' al pelo, mettiamola così".

In questa nuova stagione si sottolineano molto le problematiche conseguenze dei tagli alla Sanità. "Doc ha sempre cercato nel corso della sua storia di raccontare il reale. - ha spiegato l'attore - Fa un po' parte del DNA di DOC raccontare il mondo della Sanità e inserire qualche piccola forma di denuncia in modo da rendere il nostro racconto più vero e forse anche un po' più utile".

Alla domanda quale sia il segreto del grande successo della serie Matilde Gioli ha risposto così: "Soprattutto un senso di comunità che c'è proprio mentre lavoriamo, cioè c'è una sintonia fra tutti i vari reparti, a partire da chi recita, a chi scrive, a chi trucca, a chi fa le luci. Questa cosa non la puoi tanto né spiegare né forzare se non c'è. Su DOC c'è".

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