ULTIME NOTIZIE 05 MARZO 2026

Argentero: al mio mio Ligas invidio sicurezza e coraggio, che io non ho

Roma, 5 mar. (askanews) - Luca Argentero arriva dal 6 marzo su Sky e in streaming su NOW con la serie "Avvocato Ligas" in un ruolo insolito per lui, quello di un uomo esuberante, spregiudicato, cinico, e pieno di contraddizioni. Ligas è un penalista milanese geniale, acuto, che ama le sfide ma ama anche complicarsi la vita con i suoi eccessi e le sue intemperanze. "Il più grande pregio di Ligas è sicuramente la sua velocità di pensiero, il ritmo a cui lavora il suo cervello. - ha detto l'attore - Il peggior difetto è non riuscire a prendersi cura di se stesso e di conseguenza delle persone a cui vuole bene".

Ligas per sfuggire alla noia e inseguire il continuo bisogno di sfide non pensa alle conseguenze delle proprie azioni. Spesso si autosabota ma è, comunque, un uomo libero. "Io a Ligas invidio un po' di questa arroganza, non sono assolutamente capace di interfacciarmi con il mondo con questo piglio e forse servirebbe anche. - ha confessato l'attore - Arroganza è una parola sbagliata: una sicurezza e un coraggio che io non ho".

Interpretare questo personaggio nella serie diretta da Fabio Paladini è stato per Argentero anche un po' "liberatorio". "Mi ha anche un po' spaventato a volte di come mi trovassi a mio agio nei panni di un personaggio così scorretto, quindi, sì, sicuramente è divertente" ha concluso l'attore.

