ULTIME NOTIZIE 16 GENNAIO 2026

Arezzo, esplosione e crollo di un'abitazione: 3 feriti

Roma, 16 gen. (askanews) - I vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona, hanno lavorato per ore in località Il Matto, nel comune di Arezzo, dopo un'esplosione che ha coinvolto una palazzina di due piani che ne ha causato il crollo parziale; si è sviluppato anche un incendio. Tre le persone ferite, le uniche coinvolte nell'esplosione.

Le squadre hanno lavorato fino alla tarda sera di ieri per la ricerca tra le macerie di eventuali dispersi. Le operazioni di bonifica dell'area incendiata sono terminate all'alba. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno prodotto l'esplosione.

