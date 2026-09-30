Aree protette in Ue a rischio incendi, le tecnologie che le tutelano

Milano, 30 set. (askanews) - Due piattaforme per tutelare le aree naturali in Europa. Le ha presentate la nature tech 3Bee e si chiamano XNatlas e FireSight: la prima è una sorta di "cartella clinica" di ogni parco della rete Natura 2000, sistema di aree protette della Ue per tutelare la biodiversità: mette a disposizione dati come l'analisi delle specie, dei microclimi, dei rischi di alluvione e incendi; FireSight interviene in quest'ultimo caso, mostrando come e dove il fuoco può propagarsi nelle 24 ore successive, tenendo conto di vento, vegetazione e morfologia del terreno.

Un'informazione preziosa come dimostra l'ultima estate, la peggiore registrata in Europa per gravità degli incendi, che in 4 casi su 10 hanno coinvolto aree protette in Europa. Virginia Castellucci, esperta di Biodiversità 3Bee. "Quando brucia un'aria protetta, non perdiamo soltanto vegetazione - spiega - vengono colpiti habitat, suolo, comunità di specie che possono aver bisogno di anni o addirittura decenni per recuperare e in alcuni casi non tornare alle condizioni precedenti. Un incendio all'interno di un sito Natura 2000 può compromettere proprio quegli habitat e quelle specie che l'Europa ha scelto di tutelare".

Gli strumenti, gratuiti, sono stati pensati per essere messi a disposizione di chiunque, parchi, enti pubblici e cittadini.