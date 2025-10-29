Arbitri corrotti e calcioscommesse in Primavera e Serie C, 5 arresti

Roma, 29 ott. (askanews) - Cinque indagati per associazione a delinquere finalizzata alle frodi sportive, sottoposti agli arresti domiciliari. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, hanno eseguito la misura cautelare emessa dal Tribunale di Reggio Calabria.

Le indagini sono partite a gennaio 2024 da una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su un flusso anomalo di scommesse su un incontro calcistico della categoria Primavera. È stata così scoperta un'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, promossa e diretta da un arbitro della Sezione di Reggio Calabria delle categorie Primavera, Primavera 2 e Serie C, che avrebbe diretto l'arbitraggio di diversi incontri indirizzando il risultato per agevolare le scommesse dei membri del sodalizio.

Anche in seguito alla sua sospensione, il direttore di gara reggino avrebbe individuato colleghi designati per i singoli incontri, per poi avvicinarli e corromperli con somme di denaro, che potevano arrivare anche a 10.000 euro a partita. Secondo la ricostruzione avallata dal gip, al sistema partecipavano altri indagati, che si occupavano di cercare i contatti con gli arbitri delle partite oggetto di scommesse, oltre a investire il proprio denaro.

Tra rigori spesso inesistenti ed espulsioni, secondo gli inquirenti si favoriva la squadra le cui quotazioni permettevano introiti maggiori. A finanziare l'associazione, soprattutto al fine di corrompere altri direttori di gara, ci sarebbero stati due imprenditori toscani (padre e figlio), titolari di un'agenzia di scommesse di Sesto Fiorentino (FI), anche loro arrestati.

Dagli accertamenti dell'operazione, ribattezzata "Penalty", è stato riscontrato l'utilizzo da parte degli indagati di provider di scommesse esteri e non autorizzati a operare nell'ambito dell'Unione Europea, allo scopo di non destare sospetti sugli ingenti flussi di scommesse.