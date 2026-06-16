ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

Araghchi (Iran): firma venerdì, stop guerra in Libano è fondamentale

Teheran, 16 giu. (askanews) - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che i colloqui con gli Stati Uniti per un accordo definitivo sul programma nucleare di Teheran inizieranno probabilmente venerdì. "La firma ufficiale avverrà presto. Probabilmente venerdì, in un luogo ancora da definire. Inizierà un nuovo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo definitivo", ha affermato Araghchi durante un briefing con i diplomatici stranieri trasmesso dalla televisione di stato.

Araghchi ha anche sottolineato che porre fine alla guerra in Libano è la "questione più importante" dell'accordo di pace con gli Stati Uniti annunciato il giorno precedente. "Il punto importante che voglio sottolineare è che, a nostro avviso, ci sono due parti in questo memorandum: da una parte gli Stati Uniti e Israele, dall'altra l'Iran e Hezbollah".

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