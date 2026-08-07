Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano accordo difesa "La Mecca"

Milano, 7 ago. (askanews) - Pakistan, Arabia Saudita e Turchia hanno firmato "l'Accordo di Difesa Congiunta La Mecca, che stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno qualsiasi degli Stati sarà considerato un attacco contro tutti". E' quanto ha reso noto il ministero degli Esteri pachistano.

L'accordo è stato siglato nella città santa dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, dal Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan e dal premier pachistano, Shehbaz Sharif.

Nel comunicato, il ministero degli Esteri pachistano ha affermato che l'accordo "rispecchia l'impegno condiviso dei tre Paesi a rafforzare la loro sicurezza collettiva e a promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione e oltre".

"L'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno qualsiasi dei tre Stati sarà considerato un attacco contro tutti e tre - ha aggiunto - inoltre prevede il potenziamento di tutti gli aspetti della cooperazione in materia di difesa tra i tre Paesi".

Il premier pachistano è giunto ieri in Arabia Saudita, dove oggi ha avuto un bilaterale con Bin Salman prima della firma dell'accordo. Anche Erdogan, giunto questa mattina nel Paese, ha avuto un bilaterale con il principe saudita.