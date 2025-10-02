ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2025

Arabia Saudita, Lepore (MS Desk): nuovo orizzonte collaborazione

Roma, 2 ott. (askanews) - "Anche quest'anno abbiamo avuto l'onore di partecipare alla Festa Nazionale dell'Arabia Saudita, accolti da Sua Altezza l'Ambasciatore: un'occasione importante di dialogo tra due grandi Paesi. La presenza di ben dodici esponenti della politica italiana conferma il forte interesse verso la fase di profonda trasformazione che sta vivendo il Regno. MS Desk Italy è pronta, insieme alle imprese che rappresenta, a rafforzare i rapporti e a contribuire concretamente allo sviluppo delle relazioni bilaterali. Ci apriamo con convinzione a questo nuovo orizzonte di cooperazione".

Lo ha dichiarato, in occasione della Festa Nazionale dell'Arabia Saudita, l'Avvocato Giuseppe Lepore, Presidente di MS Desk Italy, che ha preso parte all'evento come ospite di Sua Altezza l'Ambasciatore del Regno in Italia.

