Apple rilancia Siri con l'IA e apre a Google Gemini

Milano, 9 giu. (askanews) - Apple prova a recuperare terreno nella corsa all'intelligenza artificiale. Alla WWDC 2026, l'annuale conferenza per sviluppatori della casa di Cupertino, l'azienda ha presentato la nuova strategia AI, incentrata su una versione completamente rinnovata di Siri e sull'espansione di Apple Intelligence nei suoi dispositivi e servizi.

La principale novità è la nuova Siri, che diventa molto più conversazionale e capace di comprendere il contesto delle richieste, analizzare ciò che appare sullo schermo ed eseguire operazioni complesse tra diverse applicazioni. L'assistente sarà integrato nell'ecosistema Apple Intelligence e arriverà in beta nei prossimi mesi.Apple ha inoltre annunciato l'integrazione dei modelli Gemini di Google all'interno della nuova architettura AI, una collaborazione che punta a rafforzare le capacità generative dell'assistente vocale e di altri servizi della piattaforma.

L'azienda ha ribadito che privacy e sicurezza resteranno centrali, con molte elaborazioni effettuate direttamente sul dispositivo o attraverso il sistema Private Cloud Compute. Quella del 2026 è stata anche una WWDC dal forte valore simbolico. Tim Cook ha infatti tenuto il suo ultimo keynote da amministratore delegato dopo quasi 15 anni alla guida del gruppo. Nel discorso conclusivo ha definito l'incarico "l'onore di una vita" e ha rivendicato il percorso compiuto da Apple insieme agli sviluppatori.

"È stato l'onore di una vita contribuire a questa missione insieme a un team la cui creatività e convinzione continuano a fare la differenza nella vita delle persone". Dal primo settembre Cook lascerà il ruolo di ceo a John Ternus, attuale responsabile dell'ingegneria hardware. E nel salutare la comunità degli sviluppatori ha affidato anche un messaggio sul futuro dell'azienda e sulle nuove capacità legate all'intelligenza artificiale. "Con le straordinarie capacità che abbiamo presentato oggi, e molte altre ancora in arrivo, credo davvero che il meglio debba ancora venire", ha concluso Cook.