Apple presenta gli iPhone 17, l'Air è super sottile

Milano, 10 set. (askanews) - Da Cupertino, Apple ha presentato le sue novità con l'evento attesissimo "Awe-Dropping", tradotto: "a

bocca aperta per lo stupore". "Fin dal suo lancio, l'iPhone ha reinventato il telefono e ha stabilito un nuovo standard per l'intero settore - ha dichiarato il ceo di Apple, Tim Cook - Da allora, abbiamo continuato a spingerci oltre i limiti con design, innovazione ed esperienze che hanno cambiato la vita di tutti noi. Oggi alziamo ancora una volta l'asticella con una nuovissima gamma di iPhone, diversa da qualsiasi altra cosa abbiamo mai creato. Stiamo introducendo quattro nuovi modelli, ognuno progettato per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri utenti."

Ecco quindi la nuova generazione di iPhone, guidata dall'iPhone 17, con chip A19, display ProMotion e una fotocamera da 48 megapixel che introduce la funzione Center Stage per selfie e video più stabili e creativi.

Ma l'attenzione è andata soprattutto all'iPhone 17 Air, il modello più sottile mai realizzato, con una scocca in titanio e uno spessore di appena 5,6 millimetri. Accanto a questi, i modelli Pro e Pro Max alzano ulteriormente l'asticella: sensori fotografici evoluti, teleobiettivi fino a otto volte e prestazioni da computer portatile.

La serata ha visto anche l'arrivo degli AirPods Pro di terza generazione, con cancellazione del rumore migliorata, traduzione in tempo reale e perfino il monitoraggio della frequenza cardiaca. Non sono mancati gli Apple Watch: il nuovo Series 11 introduce la misurazione della pressione arteriosa, mentre l'Ultra 3 offre maggiore resistenza, connettività satellitare e fino a 42 ore di autonomia.

Un keynote che ha puntato più su design, autonomia e affidabilità piuttosto che sull'intelligenza artificiale, un tema che secondo alcuni analisti vede Apple quasi in contro tendenza rispetto al resto delle compagnie tech che puntano molto, anche a livello marketing, proprio sull'AI.