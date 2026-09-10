Apple lancia l'iPhone Duo, il primo pieghevole della Mela

Roma, 10 set. (askanews) - Apple ha presentato il suo primo telefono pieghevole, l'iPhone Duo, dando il via ufficialmente all'era del nuovo ceo John Ternus, subentrato a Tim Cook.

Lo smartphone pieghevole rappresenta un test cruciale per l'azienda, che arriva dopo altri marchi a un modello di questo tipo. Nel corso dell'evento "Surprise and Shine" a Cupertino, il nuovo amministratore delegato lo ha presentato definendolo "il cambiamento più radicale dell'iPhone dal modello originale".

"Altri hanno creato dispositivi pieghevoli che danno la sensazione di avere due telefoni incollati insieme in modo scomodo. Ciò si traduce in uno schermo quadrato poco adatto al modo in cui le persone lo utilizzano. Lo scorrimento dei contenuti verticali sembra compromesso e i film sono racchiusi in barre nere sovradimensionate, facendo sembrare uno schermo più grande, molto più piccolo. Abbiamo iniziato con l'esperienza che volevamo noi: un display più grande che sembra naturale e intuitivo come l'iPad. Poi abbiamo unito il design a un'ingegneria rivoluzionaria in un modo che solo Apple può fare. E il risultato è una serie di innovazioni straordinarie che crediamo ridefiniranno l'esperienza di utilizzo di un telefono pieghevole".

Durante il lancio sono stati presentati anche iPhone 18 Pro e Pro Max, AirPods 5, Apple Watch Series 12 e Ultra 4, ma gli occhi erano tutti sul Duo.

Da aperto, sostiene Apple, è l'iPhone più sottile con il display più ampio di sempre: il 50% in più rispetto ad iPhone 18 Pro Max. Il debutto era molto atteso. In Italia sarà disponibile dal 23 ottobre con pre-ordine dal 16 ottobre. Il prezzo di partenza è di 2.369 euro per la versione da 256 GB.