Applausi dei fedeli che salutano Papa Leone all'uscita dal Gemelli

Roma, 17 ott. (askanews) - Papa Leone XIV è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, a cinque giorni dal suo ricovero l'intervento al polmone destro per un tumore.

All'uscita dall'ingresso principale, il pontefice è stato accolto da centiania di giornaliste e di fedeli che lo hanno salutato con un applauso e gridando: Viva il Papa in un clima di emozione e partecipazione. Prevost aveva salutato prima di lasciare il Gemelli alcuni degenti e i medici che lo hanno curato.

E' poi salito in auto col finestrino abbassato e ha nuovamente salutato la folla con la mano alzata poi ha fatto rientro in Vaticano.