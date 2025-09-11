ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2025

Appalti pubblici, Vivaldini (FdI): "Favorevoli a suddivisione appalti a favore di Pmi"

Roma, 11 set. (askanews) - "In merito alle nuove norme europee sugli appalti pubblici, che arriveranno, è importante ridurre e semplificare le procedure, aumentando la partecipazione alle gare. Lo si ottiene migliorando la normativa, delineando un quadro stabile e dando più possibilità alle Pmi. Inoltre è necessario non ragionare più solo in termini di prezzo più basso. Scegliere in virtù della qualità è in realtà più equo e introduce trasparenza. Noi siamo favorevoli alla suddivisione degli appalti, opzione che va a favore delle Pmi. Ma a livello nazionale sono anche necessari uffici tecnici meglio formati con un personale pronto a utilizzare le piattaforme del Pnrr. Per quanto riguarda i regolamenti sulla decarbonizzazione, che riguardano anche l'edilizia, non siamo favorevoli a ulteriori spinte in avanti. La transizione va fatta coi tempi giusti e in armonia con le caratteristiche di ognuno. Prendiamo in considerazione quindi possibili rinvii di determinati punti". Lo ha detto Mariateresa Vivaldini, Eurodeputata di FdI e membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi