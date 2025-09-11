Appalti pubblici, Vivaldini (FdI): "Favorevoli a suddivisione appalti a favore di Pmi"

Roma, 11 set. (askanews) - "In merito alle nuove norme europee sugli appalti pubblici, che arriveranno, è importante ridurre e semplificare le procedure, aumentando la partecipazione alle gare. Lo si ottiene migliorando la normativa, delineando un quadro stabile e dando più possibilità alle Pmi. Inoltre è necessario non ragionare più solo in termini di prezzo più basso. Scegliere in virtù della qualità è in realtà più equo e introduce trasparenza. Noi siamo favorevoli alla suddivisione degli appalti, opzione che va a favore delle Pmi. Ma a livello nazionale sono anche necessari uffici tecnici meglio formati con un personale pronto a utilizzare le piattaforme del Pnrr. Per quanto riguarda i regolamenti sulla decarbonizzazione, che riguardano anche l'edilizia, non siamo favorevoli a ulteriori spinte in avanti. La transizione va fatta coi tempi giusti e in armonia con le caratteristiche di ognuno. Prendiamo in considerazione quindi possibili rinvii di determinati punti". Lo ha detto Mariateresa Vivaldini, Eurodeputata di FdI e membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.