ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2025

Appalti, Carpinello: "La risoluzione europea va nella direzione giusta"

Roma, 11 set. (askanews) - "Sono favorevole alle linee tracciate dalla risoluzione approvata ieri a Strasburgo perché introduce a livello europeo criteri condivisibili, molti dei quali, tra l'altro, già adottati nella normativa italiana. Innanzitutto viene rivisto il sistema del cosiddetto 'massimo ribasso'. Si è intervenuti anche sulla revisione dei prezzi e sulla digitalizzazione, un tema, quest'ultimo, su cui la mia società, la Bentley Soa, è da anni molto sensibile. Infine, la qualificazione delle imprese. Questo principio lo sperimentiamo in Italia da 25 anni e ha portato molti benefici sul mercato", lo ha detto Tiziana Carpinello, presidente Unionsoa, intervenuta a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "Le imprese chiedono semplificazione normativa non stratificata come oggi: una normativa snella e chiara e che duri nel tempo senza cambiare. E poi a mio avviso si dovrebbe migliorare sul criterio della digitalizzazione, la mia impressione è che nonostante i passi avanti già fatti, si possa fare di più per cavalcare meglio le ultime conquiste tecnologiche".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi