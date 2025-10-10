ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2025

Appalti, Assorup: "patente" Rup per gestire bene i soldi pubblici

Roma, 10 ott. (askanews) - "Il messaggio che abbiamo lanciato è che il Rup fa bene - allo Stato, al mercato, ai cittadini - se lavora con gli strumenti adeguati. Se guardiamo ai dati dello scorso anno, il Parlamento avrebbe dovuto stanziare 5 miliardi e mezzo per gli incentivi, tra quelli premiali e quelli per la formazione, invece vediamo soltanto briciole e così non si può andare avanti". Lo ha detto Daniele Ricciardi, presidente di Assorup, a margine del 3° Congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Responsabili Unici del Progetto, svoltosi a Firenze.

"I Rup gestiscono gli appalti nelle scuole, nella sanità, nei trasporti, hanno bisogno di essere formati e di essere competenti, per questo abbiamo proposto la patente del Rup, uno strumento che qualifica i Reponsabili unici del progetto e che consente quindi di gestire bene i soldi dei cittadini. La politica deve ormai ascoltare le istanze dei Rup italiani", ha concluso.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi