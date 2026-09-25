Apnee notturne, Congresso SASD: riconoscerle come priorità sanitarie

Milano, 25 set. (askanews) - Portare l'apnea ostruttiva del sonno fuori dalla sottodiagnosi e riconoscerla come una priorità delle politiche sanitarie, rafforzando prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico e coinvolgimento dei pazienti. È il messaggio emerso dal quinto Congresso Nazionale Sleep Apnea & Sleep Disorders (SASD), promosso dall'Associazione Apnoici Italiani APS (AAI) a Palazzo Lombardia, a Milano.

L'edizione 2026 ha riunito pazienti, caregiver, associazioni, clinici, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre duecento le persone che hanno partecipato alla giornata, dedicata alle principali criticità ancora aperte nella gestione dell'OSA e dei disturbi correlati. In Italia si stimano circa 4,5 milioni di persone con OSA moderata-grave, ma solo una quota minoritaria risulta diagnosticata e adeguatamente trattata. Al centro del confronto, la necessità di rendere più tempestivi e appropriati i percorsi diagnostico-terapeutici e garantire un accesso omogeneo alle terapie.

Il Congresso ha inoltre ribadito anche la richiesta di riconoscere l'apnea ostruttiva del sonno come patologia cronica da inserire nei Livelli Essenziali di Assistenza, di prevedere percorsi adeguati e di costruire strumenti nazionali in grado di descrivere con maggiore precisione le dimensioni e i bisogni della popolazione interessata. In questa prospettiva, il paziente deve partecipare alla progettazione dei percorsi assistenziali, alla valutazione delle tecnologie e alle decisioni che riguardano la propria salute.

Parallelamente ai lavori congressuali, nel foyer di Palazzo Lombardia si sono svolti screening gratuiti aperti ai dipendenti e alla cittadinanza: nel 19,7% dei partecipanti sono emersi parametri compatibili con una possibile condizione patologica o, comunque, meritevoli di ulteriori approfondimenti clinici e specialistici.