Aperta la diga "El Cuchillo" per l'accordo idrico tra Usa e Messico

China (Nuevo Leon), 23 dic. (askanews) - Una enorme cascata d'acqua esce dalla paratoie della diga di El Cuchillo, che si trova nello Stato messicano di Nuevo Leòn, al confine con gli Stati Uniti e viene indiriazzata verso il Texas.

L'apertura è stata decisa per coprire parte del debito idrico del Messico nei confronti di Wasington. Donald Trump infatti ha accusato i vicini di aver violato un trattato del 1944 in base al quale gli Stati Uniti condividono l'acqua del fiume Colorado in cambio dell'acqua del Rio Grande, che scorre lungo il confine condiviso.

Il Messico è in ritardo rispetto a tale impegno e ha accumulato un deficit di oltre 1 miliardo di metri cubi negli ultimi cinque anni, soprattutto perchè la siccità e la crescita dei consumi hanno fatto aumentare il fabbisogno di acqua e di conseguenza sono state più frequenti le tensioni politiche e i contenziosi sul rispetto delle quote, soprattutto sul fronte Texas.

Dopo le pressioni del presidente Donald Trump, che ha minacciato dazi del 5% se l'accordo idrico non fosse stato rispettato, il Messico ha dovuto acconsentire ad aprire le chiuse e a far passare milioni di metri cubi di acqua.