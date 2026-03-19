Aperitivo e Gen Z: parola d'ordine sperimentare, anche con la birra

Milano, 19 mar. (askanews) - "Per me una birra, grazie". E' un classico in Italia, soprattutto all'ora dell'aperitivo. Il 74% degli italiani, infatti, considera la birra la scelta più versatile per accompagnare la convivialità. Ma anche nei classici cresce la voglia di sperimentare: non è un caso se quasi nove italiani su dieci scelgano sapori inediti per rendere l'aperitivo più coinvolgente. Ed è proprio da questo incontro che è nata l'ultima novità di Birra Messina, Note di melograno, presentata insieme a un'indagine di AstraRicerche su aspettative e abitudini degli italiani nel momento dell'aperitivo.

"La birra è scelta dagli italiani perché rappresenta al meglio la risposta al bisogno della convivialità, della condivisione informale, di quei momenti dello stare insieme. Ma siamo andati a approfondire quali sono i bisogni nell'occasione dell'aperitivo e abbiamo visto come nell'aperitivo sia una scelta identitaria, soprattutto per i giovani - ha detto Michela Filippi, marketing director di Heineken Italia - È una scelta in cui esprimono che cosa rappresentano. E la parola d'ordine è sperimentazione. Un altro elemento, un'altra parola d'ordine è esperienza. Quindi sì gusto, ma anche l'esperienza a trecentosessanta gradi".

Per quasi un giovane Gen Z su tre scegliere cosa bere racconta qualcosa di sè. Non a caso, secondo l'indagine AstraRicerche, a guidare la scelta sono curiosità e voglia di novità, soprattutto tra Millennials e generazione zeta. Ma nel concreto cosa cercano i più giovani? "Naturalmente partiamo dal gusto. Sono alla ricerca di ingredienti nuovi, la scoperta di nuovi gusti, nuovi abbinamenti, ma questo senza andare ad accettare compromessi sull'accessibilità - ha sottolineato - quindi senza esagerare perché vogliono comunque una bevanda che gli offra qualcosa in più, qualcosa da scoprire, ma al tempo stesso vogliono avere un gusto che sia accessibile. Per la generazione Z la sperimentazione non è solo nel gusto, ma anche nell'esperienza visiva. E quindi è importante per questi consumatori andare a avere anche un impatto in termini di colori, aromi, fragranze, che gli permettano di sperimentare a trecentosessanta gradi".

Del resto oltre il 60% degli italiani durante un aperitivo ha già provato birre diverse dal solito, aromatizzate o arricchite da ingredienti speciali, e quasi uno su quattro non l'ha ancora fatto ma vorrebbe. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata Birra Messina Note di Melograno, una lager con grado alcolico del 5%, con l'aggiunta di succo di melograno, una novità che amplia la scelta all'ora dell'aperitivo: "Abbiamo associato un ingrediente inaspettato, come il succo di melograno, all'esperienza versatile, rinfrescante e accessibile della birra - ha sottolineato - Abbiamo creato un'esperienza però che sia veramente completa per l'aperitivo e quindi un colore rosso brillante che permette di aggiungere anche questa parte visiva, più fresca, che riesce a conquistare e a portare un po' di meraviglia nell'aperitivo".