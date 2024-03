Anziani e caregiver, Intesa Sanpaolo propone "sostegno integrato"

Milano, (askanews) - Gli over 65 costituiranno nel 2050 il 35% della popolazione italiana. Un invecchiamento progressivo della società nei prossimi decenni che porterà a un aumento del numero di chi si prende cura dei familiari non autosufficienti, i cosiddetti caregiver, che già oggi conciliano con difficoltà l'assistenza alle persone con il proprio lavoro, subiscono discriminazioni e pregiudizi e ottengono difficilmente informazioni su come accedere agli strumenti di sostegno disponibili.

Alessandro Scarfò, Ad e direttore generale di Intesa Sanpaolo Assicura, spiega i motivi per cui il gruppo bancario propone un approccio integrato al problema. Non solo prodotti bancari e assicurativi ma anche servizi, come "Spazioxnoi a Milano", un luogo fisico dedicato agli anziani e al loro benessere.

Intesa Sanpaolo "propone un sostegno integrato - spiega Scarfò - vuol dire che propone una piattaforma che mette a disposizione prodotti per la gestione del risparmi e che quindi vengono utilizzati nel corso della vita post-65 per integrare la pensione, per pagare le spese mediche, oppure per aiutare i figli. Mette a disposizione strutture finanziarie per chiedere dei prestiti secondo modalità e tempi coerenti rispetto al fabbisogno dei senior e poi mette a disposizione dei prodotti di tipo più squisitamente assicurativo. E poi prodotti che servono non soltanto a dare una risposta economica ma anche una risposta in termini di servizio nel momento in cui il senior ha un problema. Il senior o il caregiver, perché anche un problema del caregiver si riflette poi sul senior che non può evidentemente badare al caregiver e ai doveri che normalmente si assume".

"Quindi da questo punto di vista servizi - prosegue Scarfò - vuole dire assistenza domiciliare, acquisto delle medicine, servizio può voler dire anche preparazione dei pasti perché la persona non riesce ad alzarsi dal letto". "Crediamo con questo gli dà una risposta non soltanto all'esigenza squisitamente assicurativa, ma di rispondere a un bisogno che è un bisogno reale di tutti i giorni che tanti di noi testano tutti i giorni con un genitore o con un parente", conclude l'Ad di Intesa Sanpaolo Assicura.