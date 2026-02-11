ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Antonio Tajani: "Difficile per FI collaborare con partito Vannacci"

Roma, 11 feb. (askanews) - "Mi pare che le divisioni siano a sinistra, non ci sono divisioni nel centrodestra. La fuoriuscita dei tre parlamentari non significa assolutamente nulla, sono ininfluenti alla Camera dal punto di vista della maggioranza che avrà il suo voto di fiducia. Forza Italia è una forza di centro, ha ben poco a che fare con i contenuti estremisti di questa formazione, non condividiamo granché. Quindi mi pare per noi difficile poter collaborare": lo ha dichiarato il vice-premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, ospite a Start di Sky TG24, riguardo le possibili divisioni nel centrodestra dopo la nascita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

POLITICA
