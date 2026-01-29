ULTIME NOTIZIE 29 GENNAIO 2026

Antonio Costa ad Hanoi: partnership strategica globale Vietnam-Ue

Hanoi, 29 gen. (askanews) - "Abbiamo raggiunto un altro importante traguardo. Stiamo portando il nostro rapporto al livello più alto, una partnership strategica completa", ha dichiarato Costa in conferenza stampa congiunta con Cuong, aggiungendo che le "nostre aspettative per ogni futura evoluzione" delle relazioni riguardano il "commercio, l'ambiente, la digitalizzazione e la sicurezza".

"Il rafforzamento delle relazioni e questa importante visita dimostrano brillantemente anche la politica del Vietnam di multilateralismo e diversificazione delle relazioni internazionali", ha aggiunto il presidente vietnamita, sottolineando che per il Vietnam "l'UE è uno dei partner più importanti al mondo".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi