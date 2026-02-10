Antonella Palmisano: un'Olimpiade in casa dà una spinta in più

Cortina, 10 feb. (askanews) - "Un'Olimpiade in casa, oltre a regalarti forse pressioni molto più enfatizzate, però ti dà anche l'adrenalina e la passione nella voce dei tuoi cari accanto, quindi comunque ti dà quella spinta in più per fare bene, perché sei nel tuo mondo, nel tuo contesto, tra le persone che più ami, quindi è chiaro che un'Olimpiade è sempre qualcosa di importante. Ovvio che quello che io spero è che questa Olimpiade, anche se pur invernale, è sempre un'Olimpiade, possa diffondere di più la cultura sportiva e non italiano. Quindi comunque prendiamo il bello di tutto questo". Lo ha detto ad askanews Antonella Palmisano, campionessa di marcia, ambassador di Casa Italia a Milano Cortina 2026