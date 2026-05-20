ULTIME NOTIZIE 20 MAGGIO 2026

Antivax contro Oms: sculture di palloncini di Tedros e Bill Gates

Ginevra, 20 mag. (askanews) - Due gigantesche sculture di palloncini raffiguranti il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus e Bill Gates, uno dei maggiori donatori dell'Oms sono state posizionate davanti alla sede delle Nazioni Unite a Ginevra, dove si sta svolgendo l'Assemblea Mondiale della Sanità. Il gruppo di pressione conservatore, filo-cristiano e antivaccinista "CitizenGo" protesta contro le discussioni in corso sull'attuazione del trattato sulla pandemia.

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