ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2025

Antimafia, white list provinciali per competitività delle imprese

Trentola Ducenta (Ce), 10 nov. (askanews) - Promuovere l'iscrizione nelle white list provinciali, che equivalgono al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria. Uno strumento che, in materia di antimafia, potrebbe facilitare gli imprenditori e rendere le aziende più competitive, proprio perché in possesso "a monte" del requisito morale necessario per partecipare agli appalti pubblici (art. 94, comma 2, d. lgs. 36/2023).

Una strategia illustrata nel corso del Convegno "La prevenzione antimafia tra economia e legalità", in programma in mattinata nel Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta), il più grande bene confiscato alla criminalità in Campania.

Un interessante confronto - aperto dai saluti istituzionali di Lucia Volpe, prefetto di Caserta, e Luigi Moscato, amministratore unico della C.I.S. Meridionale - che ha permesso di approfondire le strategie di prevenzione contro le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Il numero dei provvedimenti interdittivi emanati nel 2024 è 764, segnando un incremento del 13,19% rispetto al valore registrato nell'anno precedente. In particolare, la Campania è al primo posto per numero di provvedimenti con 241 interdittive.

CRONACA
23
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi