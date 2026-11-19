Milano, 19 nov. (askanews) - Proteste a New York nel giorno del debutto in Borsa di Anthropic, società di intelligenza artificiale che ha sviluppato il chatbot Claude. Alcuni manifestanti si sono radunati davanti alla sede del Nasdaq, a Times Square, in occasione di quella che si annuncia come la più grande offerta pubblica iniziale di sempre.
Il prezzo di collocamento è stato fissato a 83 dollari per azione, al di sopra della forchetta inizialmente prevista. L'operazione supera per dimensioni quella di SpaceX e segna un nuovo record nella storia di Wall Street, confermando il peso crescente dell'intelligenza artificiale sui mercati finanziari.