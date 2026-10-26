ULTIME NOTIZIE 26 OTTOBRE 2026

Anthropic a Wall Street, verso la più grande Ipo di sempre

Milano, 26 ott. (askanews) - La quotazione a Wall Street di Anthropic è imminente e potrebbe rivelarsi la più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) di sempre.

La società fondata da Dario Amodei, creatrice fra l'altro del chatbot Claude, ha depositato ufficialmente i documenti per quotarsi al Nasdaq, come fanno tutte le aziende tecnologiche; sarebbe la prima società specializzata solo in intelligenza artificiale a entrare in borsa, primo vero banco di prova per capire quanto il boom dell'AI si traduca poi in profitti.

E tutto il dibattito sui rischi? È finito anche quello all'interno del documento mandato alla Sec, l'ente Usa che regola i mercati finanziari. Anthropic scrive infatti che sono state sollevate "preoccupazioni", all'interno e all'esterno dell'organizzazione, "riguardo al fatto che sistemi di AI sufficientemente avanzati" se non gestiti in sicurezza "potrebbero rappresentare rischi catastrofici o esistenziali per l'umanità".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi