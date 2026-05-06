ULTIME NOTIZIE 06 MAGGIO 2026

Ansfisa: Libro bianco per anticipare dissesto idrogeologico

Bologna, 6 mag. (askanews) - "E' stato redatto un Libro bianco per individuare esattamente le lavorazioni e soprattutto anticipare i fenomeni derivanti dal dissesto idrogeologico". Lo ha annunciato il direttore di Ansfisa Domenico Capomolla al convegno sulla ricostruzione organizzato in Regione Emilia-Romagna da RemTech e Ansfisa.

"Sono stati individuati i problemi derivanti dagli eventi meteorologici avversi - ha spiegato Capomolla -. Il dissesto idrogeologico è un elemento comune a tutte e tre le direzioni che fanno parte di Ansfisa: impianti fissi, infrastrutture stradali e infrastrutture ferroviarie".

Sul ruolo dell'Agenzia, il direttore ha chiarito: "Ansfisa non programma, non gestisce, non ha importi, ma segnala ai gestori le soluzioni o le eventuali problematiche. Non ci sostituiamo ai gestori, che sono i responsabili primari della sicurezza delle infrastrutture".

"Controlliamo circa 4.000 km di strada all'anno sulle strade statali e circa 2.000 opere all'anno. Abbiamo raggiunto un livello altissimo di controllo - ha concluso Capomolla -. Ogni anno i controlli aumentano e insieme ai gestori si individuano le lavorazioni per migliorare la sicurezza stradale".

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