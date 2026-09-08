Annunciati i vincitori dei Premi Balzan 2026: scienza, cultura e pace

Milano, 8 set. (askanews) - Le scienze, ma anche la fratellanza e la pace, oltre che l'attenzione all'umanità. Sono stati annunciati i vincitori dei Premi Balzan 2026, con una cerimonia a Milano, che assegnano riconoscimenti da 800mila euro ciascuno nei settori delle scienze e della cultura.

"Credo che il messaggio di quest'anno - ha detto Maria Cristina Messa, presidente della Fondazione Balzan - sia quello di scegliere, e di questo non posso che ringraziare il Comitato Premi, scegliere degli argomenti che partono dalla scienza, dalla scienza di base, partono dalla ricerca di base, ma che possono avere un impatto su tutti noi e sulla vita di tutti i giorni".

I vincitori sono: Elena Esposito dell'Università di Bologna, per La scienza sociale della tecnologia digitale ; Rasmus Nielsen, University of California Berkeley, e Ziheng Yang, University College London, per Evoluzione molecolare: decodificare schemi ricorrenti di cambiamento genomico; David Nirenberg, Institute for Advanced Study Princeton, per Studi ebraici e Geoffrey W. Coates, Cornell University, e Marc A. Hillmyer (USA ), University of Minnesota, per Polimeri biodegradabili da fonti rinnovabili.

"Posso testimoniare che il lavoro per arrivare a questa scelta - ha aggiunto Marta Cartabia, presidente del Comitato generale Premi - è professionale, serio, impegnativo e soprattutto è condotto sempre con una grande armonia. Si parte sempre da orientamenti diversi, da percezioni diversi delle candidature che abbiamo ricevuto, ma quasi sempre il voto finale, diventa quasi una formalità, perché c'è un vero processo di deliberazione, una parola che è sparita dalla pratica delle nostre istituzioni, si tende a sostituirla con la pura decisione, in cui si contano i numeri per arrivare più in fretta al risultato, ma qui non sarebbe possibile".

L'organizzazione sudanese Emergency Response Rooms è stata scelta per il Premio per l'umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli , riconoscimento speciale assegnato dal Comitato Generale Premi per onorare persone o istituzioni che si sono distinte per un'eccezionale opera di carattere umanitario. I Premi Balzan 2026 verranno consegnati a Roma il 19 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica.