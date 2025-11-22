ULTIME NOTIZIE 22 NOVEMBRE 2025

Annalisa ricorda Ornella Vanoni: "Non ho parole, era immensa"

Roma, 22 nov. (askanews) - Annalisa appena scesa dal palco del Palazzo dello sport di Roma dove era impegnata nella prima data del suo tour "Ma noi siamo fuoco - Capitolo I" ha commentato a caldo incontrando i giornalisti, la morte di Ornella Vanoni. Visibilmente provata dalla notizia ha dichiarato: "Me l'hanno detto adesso, mentre passavo dal camerino e venivo qua, non so proprio cosa dire. Una notizia orribile, mi dispiace da impazzire, non so, sono un po' impreparata onestamente a commentare questa cosa, ovviamente è stata un'orrenda sorpresa e non so cosa dire, se non che mi dispiace immensamente. Ornella era immensa con tutte le sue manifestazioni artistiche e umane, quindi le mando un abbraccio, spero che le arrivi".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi