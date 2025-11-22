Annalisa ricorda Ornella Vanoni: "Non ho parole, era immensa"

Roma, 22 nov. (askanews) - Annalisa appena scesa dal palco del Palazzo dello sport di Roma dove era impegnata nella prima data del suo tour "Ma noi siamo fuoco - Capitolo I" ha commentato a caldo incontrando i giornalisti, la morte di Ornella Vanoni. Visibilmente provata dalla notizia ha dichiarato: "Me l'hanno detto adesso, mentre passavo dal camerino e venivo qua, non so proprio cosa dire. Una notizia orribile, mi dispiace da impazzire, non so, sono un po' impreparata onestamente a commentare questa cosa, ovviamente è stata un'orrenda sorpresa e non so cosa dire, se non che mi dispiace immensamente. Ornella era immensa con tutte le sue manifestazioni artistiche e umane, quindi le mando un abbraccio, spero che le arrivi".