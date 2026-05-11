Annalisa regina di Milano, live sold out davanti a 16.000 fan

Milano, 11 mag. (askanews) - Una performace perfetta ed emozionante, Annalisa è la regina di Milano. Con 16.000 presenze ha debuttato all'Unipol Dome registrando il tutto esaurito. E' la prima donna ad esibirsi nella nuova arena della città, i fan l'hanno accolta calorosamente e lei ha risposto con uno show di 2 ore e mezza in cui ha cantato tutte le sue hit una dietro l'altra, a cui si è aggiunta l'esibizione a sorpresa in "Nessun dorma". "Sono molto felice e onorata di aver avuto questa gigantesca opportunità. È una location incredibile e quindi chissà quanti altri concerti avverranno qui e questo mi fa sentire ancora più onorata".

Uno show di grande livello, costruito con maestria; sul palco i musicisti di sempre, oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni, con scenografie di grande impatto. Annalisa si conferma una delle voci più importanti della musica italiana, che ha saputo crescere negli anni, superando anche critiche e momenti difficili. "Beh, diciamo che le critiche possono fare l'una e l'altra cosa, dipende sempre da come uno le accoglie e dipende poi da chi arrivano. Se arrivano delle critiche giuste, sono quelle che ti possono in qualche modo pungere e far pensare. Poi c'è tutta una serie di cose che non hanno peso, non devono averne, anzi spero di far passare questo messaggio in generale a tutti quelli che magari vivono momenti un po' difficili sui social, tante cose sono proprio da eliminare, da non guardare nemmeno. Bisogna soltanto concentrare concentrarsi su se stessa e se c'è qualcosa che vogliamo modificare o cambiare lo sappiamo solo noi e questo è un po' il senso".

Il suo nuovo singolo "Canzone estiva" ha raggiunto la vetta dell'airplay radiofonico, ma sul futuro non si sbilancia. "Per adesso non saprei ancora dire, mi sono concentrata tanto su questi capitoli 1 e 2 che già avevo immaginato e lo scopriremo solo vivendo".