Anna Ferzetti Prof. al cinema: "Parlare di scuola oggi è necessario"

Roma, 10 feb. (askanews) - L'importanza della scuola e della figura dell'insegnante capace di ascoltare e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Questo racconta "Domani interrogo" di Umberto Carteni, presentato durante la Festa del cinema di Roma, ad Alice nella città, e ora nelle sale dal 19 febbraio.

Il film (tratto dall'omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli, con uno stile quasi documentaristico, segue i ragazzi di un liceo di Rebibbia, periferia romana. Un contesto difficile ma che non spaventa la Pofessoré, come la chiamano gli studenti, professoressa di inglese, interpretata da Anna Ferzetti: una donna che piano piano riesce ad ascoltare e a supportare una classe alle prese con spaccio, fumo, primi amori e contesti familiari disastrati, entrando nelle vite e nel cuore dei suoi studenti.

Anna Ferzetti: "L'ascolto per me è la parola chiave, è un film sincero e onesto, dove si ride molto e si piange anche, è una grande e bellissima storia d'amore tra una professoressa e i suoi allievi".

Il film scorre quasi su un doppio binario, mostrando il punto di vista della professoressa e quello dei ragazzi. L'incontro tra generazioni che a volte riesce a trovare un punto comune e non solo di scontro. "Sono felice che ci siano sempre più progetti che parlino di scuola, professori, ragazzi, credo sia un argomento estremamente attuale e necessario in questo momento" ha detto l'attrice.

E parlando degli insegnanti di oggi: "Io ringrazio tutti quei professori che tutti i giorni fanno questo e credono in questo, vogliono bene ai ragazzi e hanno voglia di conoscerli, li accompagnano e li prendono per mano, nel bene e nel male, con alcuni ci riescono con altri meno, è un compito difficilissimo insegnare e fondamentale".