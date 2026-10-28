ANIMP, punta su una nuova strategia per l'impiantistica

Milano, 28 ott. (askanews) - Ampliare la presenza internazionale delle imprese italiane e portare tecnologie e capacità manifatturiere in nuovi comparti industriali emergenti: è la strategia di duplice diversificazione che la Sezione Componentistica d'Impianto di ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale) ha lanciato in occasione del suo appuntamento annuale "Scenari e trend per la filiera dell'impiantistica industriale italiana", tenutosi a Milano. Un'occasione di riflessione preziosa, che impone uno sguardo su uno scenario globale e macroeconomico già complesso.

"Le mid-term ce le aspettiamo tutti quanti, perché lì si misurerà da un lato la reale presa sull'elettorato da parte del presidente Trump, se ce n'è ancora, e dall'altro le sue eventuali reazioni, che possono essere di qualsiasi tipo. Ormai siamo abituati a qualsiasi sorpresa" le parole del Generale Vincenzo Camporini, Consigliere Scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. La situazione geopolitica richiede una strategia che passi da innovazione e diversificazione. In quest'ottica, la ricetta di ANIMP è molto chiara.

"La strategia è quella di diversificare in termini di regioni geografiche e di settori di mercato. Come lo faremo? Andremo a cercare le regioni con situazioni geopolitiche più tranquille, ammesso che riusciremo a trovarle, e contemporaneamente ci concentreremo su settori legati alla transizione energetica, quali la carbon capture piuttosto che la geotermia, un settore che sta nascendo e che credo abbia componenti molto interessanti per i nostri associati, nonché il nucleare, che è sicuramente una delle fonti del futuro per cercare di rendere il mercato energetico più accessibile" ha aggiunto Edoardo Garibotti, Delegato della Sezione Componentistica d'Impianto ANIMP.

Per ANIMP, il confronto tra i diversi attori della filiera è lo strumento per accompagnare le imprese nella diversificazione e trasformare le prospettive di mercato in occasioni concrete di collaborazione. Gli imprenditori si sono dati appuntamento a Firenze, dove il 26 novembre si terrà il convegno nazionale ANIMP, giunto alla 51esima edizione, dedicato quest'anno al tema "Re-energy Europe" in cui industria, accademia e professionisti dell'impiantistica si confronteranno con tutte le forze politiche sui rispettivi programmi nel campo energetico e di sviluppo.