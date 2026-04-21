Angola, il Papa incontra vescovi e preti: non cedete a privilegi

Roma, 21 apr. (askanews) - Papa Leone XIV ha visitato la parrocchia di Nostra Signora di Fatima nella capitale dell'Angola, Luanda. Il Pontefice ha benedetto i bambini e incontrato i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali nell'ultimo giorno della sua visita nel Paese, prima di spostarsi nella Guinea Equatoriale, ultima tappa di un tour di 18.000 chilometri (11.000 miglia) in quattro paesi africani.

Le autorità competenti locali hanno stimato che circa 50.000 fedeli hanno partecipato all'incontro, tra coloro che sono entrati nella chiesa e le persone raccolte all'esterno e nelle aree circostanti.

"Cari fratelli e sorelle, alimentate la fraternità tra di voi con franchezza e trasparenza, non cedete alla prepotenza e all'autoreferenzialità, non staccatevi dal popolo, specialmente dai poveri, rifuggite la ricerca dei privilegi" ha detto il Papa rivolgendosi ai vescovi, sacerdoti, consacrati e operatori pastorali.