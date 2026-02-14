Angelo Pisani debutta con Slip e Strip: ogni errore costa un indumento

Milano, 14 feb. (askanews) - Debutta il 20 febbraio 2026 al Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate il nuovo spettacolo di Angelo Pisani dal titolo Slip&Strip. Informare, educare e far ridere: nasce da qui l'idea di uno spettacolo che vuole rompere i tabù e portare la sessualità sul palco.

Slip&Strip è molto più di uno spettacolo: è il primo quiz a teatro dedicato alla sessualità che unisce comicità, danza e divulgazione. Un format originale scritto da Carlo Negri, Simone Galbiati e Angelo Pisani che ha anche una vita social (una pagina IG https://www.instagram.com/slipandstrip); un gioco attraverso il quale si può accrescere la propria competenza in ambito sessuale a partire dalla terminologia specialistica.

Con uno stile ironico, diretto e intelligente, Pisani accompagna il pubblico in un'esperienza che dimostra come si possa parlare di sessualità attraverso la commistione di ironia e informazione. Sul palco, insieme ad Angelo, sarà presente una giuria e si esibiranno i ballerini del corpo di ballo dei Plas(m)on, con le coreografie firmate da Annarita Larghi.

Per ogni data dello spettacolo quattro concorrenti sul palco si sfideranno rispondendo a domande che spaziano tra scienza, storia, cultura, attualità e terminologia sessuale, alternandosi a prove di abilità decise dalla giuria o direttamente dal pubblico. La regola è semplice e provocatoria: chi sbaglia risposta si spoglia di un indumento, fino a rimanere in intimo. A conquistare il Golden Slip&Strip sarà chi dimostrerà maggiore preparazione, riuscendo a restare "vestito" più a lungo.

Anche il pubblico sarà protagonista dello spettacolo infatti potrà scegliere domande e prove, votare i momenti migliori (o peggiori) dello show e interagire in tempo reale grazie a un sistema di votazione che sarà possibile scaricare sul proprio cellulare all'inizio della serata mediante QR code.

Sono aperte le candidature per partecipare come concorrenti, senza limiti di età, purché maggiorenni. È possibile inviare un video con una piccola presentazione raccontando il rapporto con la propria fisicità al numero 3517196378.

Con Slip&Strip la sessualità smette di essere un tabù e diventa conoscenza condivisa, affrontata con ironia e intelligenza. Perché fare informazione è possibile anche con il sorriso, e a volte è proprio il divertimento la chiave più efficace per educare.