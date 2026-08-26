Angelina Jolie e Louis Garrel nella Fashion Week parigina con "Couture"

Roma, 26 ago. (askanews) - Angelina Jolie e Louis Garrel arrivano insieme sul grande schermo dal 26 agosto con "Couture", il film di Alice Winocour ambientato durante la settimana della moda di Parigi. Tre donne, la regista americana Maxine, interpretata da Angelina, una giovane modella sudanese e una truccatrice francese intrecciano i loro percorsi nei backstage delle sfilate. All'interno di quel mondo frenetico man mano emergono fragilità, resilienza e coraggio delle donne. Soprattutto quando il destino irrompe senza preavviso sconvolgendo ogni piano.

Garrel interpreta un direttore della fotografia che lavora al fianco di Maxine per un film ambientato durante la Paris Fashion Week. Tra i due nasce un rapporto animato da desiderio, vulnerabilità e vicinanza emotiva, soprattutto quando lei scopre di avere un tumore al seno.

L'attore francese ha raccontato: "Quando Alice mi ha parlato di questo progetto mi ha rivelato che aveva avuto un cancro al seno e voleva raccontare questo percorso. Per quanto riguarda Angelina sappiamo quanto le sia caro questo tema. C'era una sorta di dolcezza tra le due che mi colpiva molto, poi sapevo che io e Jolie avremmo dovuto girare delle scene molto intime, quindi eravamo un po' intimiditi e allo stesso tempo desiderosi di raccontare questa storia. Mostrare che una donna che attraversa questa malattia, che tocca anche la sfera sessuale, non perde il desiderio e la sensualità".

A proposito del suo lavoro con l'attrice americana Garrel ha detto: "Io la definirei un po' punk, non è una persona convenzionale è veramente anticonformista. E' una delle più grandi star del mondo ma sembra lo sia diventata suo malgrado: non l'ha voluto, l'ha accettato. Poi è una persona coinvolta in tante cause, che non definirei umanitarie ma umaniste. E' molto originale, unica, direi straordinaria".