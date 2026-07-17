ULTIME NOTIZIE 17 LUGLIO 2026

Andy Burnham, successore Starmer pronto a risolvere "grandi questioni"

Roma, 17 lug. (askanews) - Nel suo primo discorso da leader laburista, Andy Burnham prometterà di avere il "coraggio di risolvere le grandi questioni trascurate dalla politica". Il successore di Keir Starmer, la cui nomina sarà ufficializzata oggi durante una conferenza straordinaria, si impegnerà a restituire potere decisionale alle comunità e a diffondere la crescita in tutto il Regno Unito.

L'ex sindaco della Grande Manchester - dal 2017 al 2026 - subentrerà a Keir Starmer lunedì 20 luglio, inaugurando una nuova fase per il governo, che punta a invertire il calo di consensi registrato nei sondaggi negli ultimi due anni. Tornato in Parlamento a giugno dopo nove anni, ha già annunciato l'intenzione di stabilire a Manchester un nuovo team di Downing Street, definendolo "No. 10 North", "Civico 10 Nord".

Burnham gode del sostegno schiacciante dei parlamentari, mentre sulla composizione della squadra di governo vige uno stretto riserbo, anche se, secondo le previsioni della stampa britannica, molti dei collaboratori di Starmer dovrebbero rimanere al loro posto. Il nuovo premier avrebbe già individuato i titolari della maggior parte degli incarichi di vertice al numero 10 di Downing Street; la composizione dell'esecutivo sarà probabilmente ufficializzata lunedì.

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