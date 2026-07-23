Andy Burnham festeggia il taglio delle tasse al pub con birra in mano

Roma, 23 lug. (askanews) - Il neo primo ministro britannico Andy Burnham con il cancelliere John Healey in un pub di Harlow, nell'Essex. Burnham ha spillato birra, per poi brindare con una pinta in mano dopo l'annuncio del suo governo del taglio delle tasse per pub, club e locali di musica dal vivo in difficoltà.

Il primo ministro britannico ha detto che ridurrà del 20% le imposte locali sugli immobili commerciali. È il terzo annuncio di questo tipo in pochi giorni su misure a sostegno di famiglie e imprese da quando ha giurato come premier, dopo aver dichiarato che si occuperà di bollette elettriche domestiche e imporrà un tetto alle tariffe degli autobus.