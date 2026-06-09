Andreozzi: in "Ancora più Sexy" una donna che capisce cosa non vuole

Roma, 9 giu. (askanews) - Michela Andreozzi torna alla regia con "Ancora più Sexy", su Prime Video dal 12 giugno. E' il sequel della commedia "Pensati Sexy", che raccontava le tragicomiche avventure sentimentali del personaggio interpretato da Diana Del Bufalo, affiancata un irriverente spirito guida, la pornostar Valentina Nappi.

Questa volta la sua mentore le dà un consiglio fondamentale, come ha spiegato la regista: "Di ascoltarsi, di ascoltare le proprie emozioni, di conoscersi meglio per vivere in un modo più genuino e più autentico, cioè non si tratta soltanto di accettarsi ma anche di capire chi si è veramente. Perché a volte si finisce a vivere la vita che tu pensi sia giusta per te ma magari non lo è".

Nel nuovo film, infatti, ritroviamo la protagonista che è diventata una scrittrice affermata ed è felicemente fidanzata. Ma ha ancora molti dubbi. "Il lieto fine di questa commedia è l'interezza di Maddalena, che grazie a questa voce interiore riesce a capire cosa non vuole. - ha detto Andreozzi - E' stata sopravvalutata la coppia come panacea di tutti i mali, come risposta alla solitudine, come risposta all'invecchiamento, come risposta alle insicurezze, ai mali del mondo. Se noi riusciamo ad essere dei frutti interi forse siamo anche più capaci di entrare in relazione con l'altro in un modo più intero".