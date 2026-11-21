Londra, 21 nov. (askanews) - Andrea Bocelli si è esibito alla Royal Albert Hall di Londra ieri 20 novembre 2026, in occasione dell'annuale Royal Variety Performance, alla presenza di Re Carlo III e della Regina Camilla. Il popolare cantante ha poi salutato i reali.

Il Maestro ha preso parte a una serata condotta da Jason Manford insieme ad artisti come Idina Menzel e James Blunt . Solo lo scorso 3 giugno lo abbiamo visto calcare lo stesso prestigioso palco con arie classiche e i suoi grandi successi accompagnato dalla Royal Philharmonic Orchestra.