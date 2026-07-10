Andalusia, vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere l'incendio

Los Gallardos (Spagna), 10 lug. (askanews) - I vigili del fuoco stanno ancora combattendo contro il violento incendio scoppiato nella provincia di Almerìa, in Andalusia, nel Sud della Spagna, che ha provocato la morte di almeno 11 persone. Secondo le prime valutazioni delle autorità, si ritiene che la maggior parte delle vittime siano cittadini stranieri. "Tutto sembra indicare che la maggior parte, o forse tutte, le vittime fossero straniere", ha affermato Antonio Sanz, ministro per le emergenze dell'Andalusia.

Quattro delle vittime sono state trovate in un'auto con guida a destra, ha detto Sanz, suggerendo che potrebbero essere cittadini britannici. Gli altri sette potrebbero essere morti mentre tentavano di fuggire a piedi attraverso una zona caratterizzata da un terreno difficile. Altre otto persone sono rimaste ferite nell'incendio, diffusosi rapidamente nella famosa regione turistica, nell'area di Los Gallardos.

Nelle immagini fornite dall'unità spagnola per le emergenze militari si vedono le operazioni di spegnimento dopo molte ore.

Il rogo è scoppiato nel mezzo di un'altra ondata di caldo estremo che ha travolto l'Europa meridionale, con temperature stimate intorno ai 40 gradi centigradi dopo i record delle settimane scorse soprattutto in Francia e Spagna.