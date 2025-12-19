Ancora scontri a Bruxelles fra gli agricoltori e polizia

Milano, 19 dic. (askanews) - Polizia e agricoltori in protesta si scontrano fuori dal palazzo del Parlamento europeo in Place du Luxembourg a Bruxelles. Le immagini mostrano i manifestanti che sparano fuochi d'artificio, appiccano incendi e lanciano pietre. Le manifestazioni sono scoppiate contro l'accordo commerciale pianificato dall'UE con il blocco sudamericano Mercosur. Gli agricoltori temono che l'accordo li indebolirà a causa di un flusso di beni più economici provenienti dal gigante agricolo brasiliano e dai suoi vicini.