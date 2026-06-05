ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Ancora proteste in Albania contro progetto resort del genero di Trump

Tirana, 5 giu. (askanews) - Al grido di "L'Albania non è in vendita!", migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Tirana per la quarta notte consecutiva per chiedere lo stop di un imponente progetto turistico sulla costa albanese legato a Jared Kushner, genero di Donald Trump. Le manifestazioni contro il mega resort di lusso sono sfociate in violenze con la polizia nella capitale e nel sud del paese.

"Si tratta di proteggere l'Albania, per i nostri figli", ha esclamato l'attivista Luciana Kokaj che accusa il governo permettere lo sviluppo edilizio in aree costiere protette, tra cui le zone umide di Vjosa-Narta e la vicina isola di Sazan.

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