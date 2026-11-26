Verona, 26 nov. (askanews) - Il mondo dell'energia è un mondo complicato, soffre del contesto geopolitico; l'Italia per sue caratteristiche, per scelte sbagliate del passato, è un grande importatore di instabilità anche dal punto di vista energetico e le multiutility insieme al sistema Paese stanno correndo per aumentare l'autonomia energetica, producendo più energia possibile attraverso le fonti rinnovabili soprattutto, guardando al nucleare pulito di prossima generazione". Lo ha detto ad askanews il presidente esecutivo di Estra Spa, nel contesto dell'assemblea annuale ANCI.

"Nel frattempo dobbiamo in qualche modo contribuire a una maggiore produzione energetica senza partecipare come fanno molti attori alla, per così dire, dinamica speculativa, rimettendo banalmente in rete l'energia prodotta, ma utilizzare questa energia eolica o fotovoltaica che sia per impiegarla direttamente nel nostro mercato di riferimento quindi offrendo dei prezzi, diciamo, sostenibili a famiglie e imprese perché c'è in gioco la competitività del sistema Paese e la sostenibilità sociale. Quindi maggiore responsabilità sociale e prossimità che sono quei concetti o quei valori che devono esprimere delle multiutility che hanno al proprio interno soci come i comuni appunto e siamo qui in Anci per ribadire questa vicinanza a un panorama amministrativo che rappresenta in gran parte la platea dei nostri soci".