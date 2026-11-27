Verona, 27 nov. (askanews) - La 43 Assemblea nazionale ANCI ha riunito a Verona amministratori e rappresentanti delle istituzioni da tutta Italia. Tra i protagonisti anche ANCI Lazio e Regione Lazio, presenti per la prima volta insieme con uno stand condiviso.

"L'intervento del presidente Mattarella ha rimesso ancora una volta i sindaci e i comuni al centro dell'attenzione istituzionale, offrendo uno stimolo prezioso al lavoro che svolgiamo ogni giorno: la presenza del Capo dello Stato all'apertura dell'Assemblea nazionale dell'Anci resta un segnale fondamentale. Questa due giorni è inoltre arricchita da una novità attesa da anni, ovvero il via libera ieri in Consiglio dei ministri alla riforma del Tuel, che reintroduce l'elezione diretta dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali" ha dichiarato Daniele Sinibaldi, Presidente ANCI Lazio e Sindaco di Rieti.

L'Assemblea ha rappresentato un momento essenziale di confronto per mettere al centro il ruolo dei Comuni e la capacità degli amministratori di interpretare i cambiamenti in atto.

"È un passaggio fondamentale soprattutto nell'ambito della nuova agenda europea, dove i comuni assumeranno, sul modello del Pnrr, un ruolo sempre più centrale nella gestione e nell'attuazione delle risorse. Le regioni saranno determinanti nel censire i fabbisogni e nel promuovere politiche di coesione territoriale, puntando al nuovo modello basato sui target: non più la semplice spesa delle risorse, ma il raggiungimento concreto di obiettivi e risultati. Su questa nuova impostazione la programmazione diventa indispensabile" ha aggiunto Sinibaldi.

Ampio spazio è stato dedicato anche al dialogo con il Governo, fondamentale in una fase in cui gli enti locali si sono trovati a gestire risorse limitate e necessità crescenti. La prospettiva che non si andasse verso nuovi tagli ai Comuni ha rappresentato, in questo senso, un segnale incoraggiante.

"In questa assemblea nazionale affronteremo soprattutto le difficoltà abitative degli italiani. Il governo ha varato un piano casa importante che tenterà di risolvere alcune criticità, ma restano comunque 3 milioni di persone - non di famiglie - alle prese con il disagio abitativo: significa avere una casa in affitto, senza esserne proprietari, con un canone che arriva a pesare per il 40% sulle entrate" ha proseguito Paolo Capone, Segretario Generale UGL (Unione Generale del Lavoro)

Lo stand condiviso ha ospitato un programma di incontri dedicati alle principali sfide dei territori: dalla programmazione regionale ai finanziamenti europei, dal turismo alla cultura, fino a sanità, pari opportunità e sostenibilità ambientale.

"È un supporto fondamentale, soprattutto per i comuni più piccoli e delle aree interne, che scontano le maggiori carenze sul fronte del personale qualificato. I nostri consulenti affiancano proprio queste amministrazioni nello scouting dei finanziamenti, nella progettazione e nella rendicontazione: in tutto ciò che serve, insomma, per portare avanti fondi, opere pubbliche e investimenti" ha concluso Luigi Barone, Presidente Eutalia S.P.A.

Un'occasione per condividere esperienze, progetti e competenze, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e amministrazioni locali.