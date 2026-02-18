ULTIME NOTIZIE 18 FEBBRAIO 2026

Anci Giovani e Cng, firmato protocollo per formazione under 35

Roma, 18 feb. (askanews) - "E' un protocollo importante, è un punto di partenza che andiamo a firmare insieme al Cng. Dobbiamo iniziare a lavorare in maniera il più possibile sinergica tra i Comuni e le associazioni e questo è sicuramente un buon modo per iniziare". Lo ha detto il sindaco di San Costanzo e Coordinatore nazionale di Anci Giovani, Domenico Carbone, a margine dell'intesa siglata assieme a Edoardo Italia, presidente del Consiglio Nazionale Giovani.

"Il Consiglio Nazionale dei Giovani e Anci Giovani hanno firmato un protocollo davvero importante che rende sinergica la collaborazione tra le amministrazioni con le associazioni a livello territoriale, regionale e nazionale. Si tratta di un protocollo concreto per andare a fare attività, per valorizzare il ruolo delle associazioni giovanili in Italia in un rapporto sinergicamente con le amministrazioni comunali", ha detto Italia.

CRONACA
44
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi