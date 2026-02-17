Anchille Lauro lancia la Fondazione Madre per i giovani più fragili

Milano, 17 feb. (askanews) - Nasce Fondazione Madre, per volontà dei soci fondatori Lauro De Marinis in arte Achille Lauro e Andrea Marchiori, con l'obiettivo di intervenire in modo concreto sulle fragilità giovanili per offrire opportunità di cura, ascolto e rinascita a ragazzi e ragazze in difficoltà, spesso lontani dai percorsi tradizionali di supporto.

La Direzione generale della Fondazione Madre è affidata a Lorella Marcantoni e si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da un team di esperti attivi nel terzo settore - Clementina Cordero di Montezemolo, Arnoldo Mosca Mondadori e Giuliana Baldassarre.

Lauro De Marinis: "Dopo anni di lavoro, presentare finalmente Fondazione Madre è per me motivo di grande orgoglio: è un impegno reale, nato dal cuore e dalla volontà di esserci davvero per i giovani più fragili. Personalmente sono anche felice perché oggi sono qui. Sono stato cresciuto dalla mia famiglia, da una madre che mi ha insegnato il valore dell'accoglienza e dell'amore da restituire. In un momento così bello, anche nella mia carriera, sento l'esigenza di fare quello che qualcuno ha fatto per me: guidarmi" ha raccontato Lauro De Marinis, che poi continua a raccontare come è nato questo progetto:

"In tempi così difficili, in un mondo così complicato, è importante avere a mente e nel cuore il fatto di non ragionare come singoli, ma come comunità. Abbiamo la fortuna di essere un Paese, alla fine, piccolo: 60 milioni di persone, un Paese stupendo in cui tantissime realtà lavorano già nel terzo settore. Credo quindi di poter parlare a nome del tavolo e del comitato scientifico dicendo che procederemo non come singole persone, ma come insieme. Non penseremo come un'unica entità isolata, ma come un'entità che si connetterà ad altre entità per fare cose belle. Il mio impegno non nasce oggi, ma da cinque anni di incontri con ragazzi in ospedale, ragazzi nelle carceri, ragazzi in difficoltà. Oggi sono profondamente emozionato nell'accogliere una volontà concreta: aver strutturato una realtà che passa da un sogno personale a un'azione concreta".

Andrea Marchiori: "Era mio desiderio da tempo dar vita a un'iniziativa di questo tipo: le cose non accadono mai per caso e l'incontro con Lauro ha reso possibile realizzare un progetto per me così importante: l'impegno personale che si concretizza attraverso Fondazione Madre mi dona un grande entusiasmo."

Il nome della Fondazione "Madre" intende rappresentare in modo incisivo l'idea di protezione, cura e crescita. Il simbolo scelto per il logo, la farfalla, richiama invece il percorso di trasformazione e rinascita. "Il concetto di madre è qualcosa che sta a cuore a tutti noi: è già di per sé accoglienza. L'eredità di una madre è sicuramente la testimonianza del suo amore. Lo slogan nato è semplice: "Accoglie, protegge, guida e dona", perché in fondo è quello che fa, nella sua semplicità, una madre: accoglie le fragilità" aggiunge Lauro.

Si tratta di una Fondazione di partecipazione che si impegna a promuovere e sostenere progetti che pongono al centro la persona, la relazione e la dignità, operando con particolare attenzione nei contesti e nei momenti in cui la fragilità si manifesta con maggiore evidenza.

In coerenza con questa visione, il primo progetto concreto che verrà realizzato e sostenuto è Casa Ragazzi Madre, una struttura di accoglienza che sorgerà a Zagarolo, vicino Roma, destinata a giovani tra gli 11 e i 21 anni che vivono situazioni di difficoltà legate a dipendenze, salute mentale e comportamenti a rischio. L'operazione nasce dall'esigenza espressa da un'impresa sociale del territorio costituita da enti con oltre trent'anni di esperienza nel settore, guidati da don Giovanni Carpentieri e legati storicamente alla famiglia di Lauro. Saranno loro stessi a gestire le attività e a condurre la struttura come sperimentazione innovativa nei percorsi di accoglienza e cura. Accanto a Casa Ragazzi Madre, Ali tra le corsie è l'iniziativa che porta ascolto e speranza ai giovani fragili nei reparti pediatrici e negli Istituti Penali per i Minorenni, attraverso incontri e laboratori con il coinvolgimento di artisti, sportivi e professionisti, restituendo visibilità e dignità a ragazzi spesso marginalizzati.

Nei prossimi mesi sono previsti eventi di presentazione e coinvolgimento sui progetti.

Con Fondazione Madre prende forma un impegno strutturato e di lungo periodo a favore dei giovani più fragili, fondato sull'ascolto, sulla responsabilità e su un'idea concreta di restituzione sociale. Un percorso che nasce per intervenire dove il bisogno è più urgente, con l'obiettivo di costruire percorsi reali di cura, dignità e futuro.