Anche gli Emirati Arabi Uniti vietano i social agli under 15

Roma, 19 giu. (askanews) - Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il divieto di usare i social media per i minori di 15 anni, unendosi a un gruppo crescente di paesi, che annovera tra gli altri Australia, Gran Bretagna e Canada, che hanno adottato misure simili. Il governo ha concesso alle aziende tecnologiche un periodo di 12 mesi per aggiornare i propri sistemi in modo da adeguarsi.

"La decisione presa dal governo degli Emirati Arabi Uniti è molto buona e giunge in risposta ai crescenti rischi digitali globali e locali legati all'esposizione dei bambini ai pericoli" ha detto Hiyam Abdelhafiz, esperta di tecnologie informatiche. "Le aziende dovranno implementare strumenti di verifica dell'età e dell'identità molto più severi di quelli attualmente in vigore - ha spiegato - possono fare affidamento su documenti d'identità digitali o dati biometrici per verificare".

Anche Indonesia, Malesia, Turchia e diversi paesi europei hanno vietato l'uso dei social media da parte degli adolescenti, sebbene gli Emirati Arabi Uniti siano i primi nel mondo arabo. I divieti sono dettati da preoccupazioni relative alla salute mentale, cyberbullismo, dipendenze, al meno tempo dedicato dai ragazzi all'attività fisica, nonché dai possibili rischi che provengano dal web.