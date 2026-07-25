ULTIME NOTIZIE 25 LUGLIO 2026

Anastasi (Formez): la tutela passa da competenze e innovazione

L'Aquila, 25 lug. (askanews) - "Competenze, innovazione e inclusione rappresentano oggi le nuove sfide del welfare del lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale". È il messaggio lanciato dal presidente di Formez, Giovanni Anastasi, intervenendo al Festival del Sociale dell'Aquila, appuntamento dedicato al confronto sui temi dell'innovazione, della coesione sociale e delle trasformazioni che interessano il mondo del lavoro. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle Politiche sociali della Regione Abruzzo con la collaborazione di Formez. "L'intelligenza artificiale e l'innovazione, in genere, sono innanzitutto un'opportunità per servizi migliori, più veloci e puntuali, all'insegna dell'inclusione, e della capacità di comprendere i bisogni puntuali del mondo reale", ha dichiarato Anastasi. Per il presidente di Formez, il vero welfare del XXI secolo consiste nell'accompagnare lavoratori e organizzazioni nel cambiamento, investendo in formazione e competenze. "La competenza rappresenta oggi una delle principali forme di tutela del lavoro - ha aggiunto - nessuno deve sentirsi escluso dal futuro: l'innovazione può e deve diventare un fattore di inclusione e opportunità per tutti". Nel corso del suo intervento Anastasi ha ricordato anche l'impegno di Formez nella diffusione della cultura digitale e dell'intelligenza artificiale attraverso percorsi di alfabetizzazione, webinar, attività di formazione e accompagnamento rivolti alle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione all'inclusione digitale e alla crescita delle competenze.

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