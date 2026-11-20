Roma, 19 nov. (askanews) - Le strade e autostrade gestite dall'Anas, società del gruppo Fs, registrano ogni giorno 8 milioni di transiti, su una rete che si distende lungo 33.117 chilometri, 19.382 ponti e 2.201 gallerie. Una rete infrastrutturale importante che impone una sfida continua sulla manutenzione, supportata dall'utilizzo di nuove tecnologie, come spiega l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme: "Ci sono due grandi sfide: la manutenzione quotidiana ordinaria e quella straordinaria quella straordinaria noi interveniamo con la tecnologia, la tecnologia che ci dà la possibilità di monitorare i ponti i viadotti che abbiamo, vedere l'obsolescenza che i nostri manufatti hanno. Sappiamo che nel nostro portafoglio più del 50% di queste opere hanno più di 50 anni, quindi evidentemente abbisognano di una manutenzione importante, ma prima c'è il monitoraggio il monitoraggio si fa con livelli di tecnologia molto molto avanzati e quindi vengono definite delle priorità rispetto alle singole verifiche che noi facciamo con qualsiasi tipo di attrezzatura che parte dalla sensoristica i droni e quindi l'intelligenza artificiale che ci dava una grande una grande mano e questo è l'obiettivo alla quotidianità che vede Anas coinvolta".

Da questo punto di vista, significativa è stata la missione tecnico-istituzionale di Anas in Giappone, paese tradizionalmente all'avanguardia sull'innovazione e che al quale si guarda anche in vista della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, come prosegue Gemme:

"In realtà, diciamo la missione in Giappone che abbiamo fatto recentemente deriva anche dal ruolo che ha Anas, in particolare del sottoscritto come presidente di Piarc, è un benchmark continuo che noi facciamo con le aziende simili alle nostre a livello mondiale per capire come si può aumentare e capire dal punto di vista tecnologico, come migliorare la gestione delle strade".

Una visita quindi che ha permesso uno scambio biunivoco sul fronte delle nuove tecnologie, come ha puntualizzato l'amministratore delegato di Anas: "Devo dire che non siamo secondi a nessuno, quindi quando noi ci confrontiamo siamo assolutamente all'avanguardia su tutti. I nostri tecnici sono seduti a questi tavoli estremamente importanti e devo dire che primeggiano dal punto di vista dell'esperienza, della storia, anche perché il nostro paese analogamente al Giappone col dissesto idrogeologico, i terremoti si assomigliano parecchio. Poi loro hanno avuto una velocità diciamo di messa a terra delle nuove tecnologie molto più rapide rispetto alla nostra perché ovviamente il nostro paese, più che di gradi di libertà, vive di vincoli e quindi i tempi sono diversi".

Il principale insegnamento per le grandi sfide infrastrutturali italiane è dunque l'importanza di integrare progettazione avanzata, innovazione tecnologica e capacità di gestione del rischio.